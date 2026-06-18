Обнаружен распространяемый через USB-флешки вирус

Он ворует криптовалюту у пользователей операционной системы Windows. Вредоносная программа заражает компьютер через USB-носитель, а затем незаметно подменяет адреса кошельков в процессе отправки и может получать доступ к другим персональным данным. Исследователи назвали новый вирус Clipper, он активен как минимум с февраля 2026 года.

© Нейросеть

В качестве мер безопасности Microsoft рекомендует пользователям соблюдать несколько базовых правил. Прежде всего стоит отключить автозапуск программ с USB-накопителей в настройках системы. Также следует проявлять осторожность при работе с чужими флешками — не открывать подозрительные файлы и папки. Кроме того, эксперты советуют внимательно проверять адрес криптокошелька перед отправкой денег, чтобы случайно не перевести средства мошенникам.