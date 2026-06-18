В Албании раскопали древнейший храм

От святилища к римскому блокпосту.

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Город в Бушате, забытый на века и заново открытый лишь в 2018 году, расположен в 10 километрах к югу от Шкодры. Древнее поселение прекратило существование еще в эллинистическую эпоху, однако холм не потерял стратегического значения. В III веке н.э., уже в римский период, прямо у руин храма было возведено небольшое здание, прослужившее около столетия. Исследователи считают его римским наблюдательным пунктом: с вершины холма было удобно контролировать территорию от Шкодры до древнего Лиссоса и Адриатического побережья.

Если последующие сезоны раскопок окончательно подтвердят, что археологический памятник в Бушате — это легендарная Бассания, объект станет ключевым звеном в изучении заката иллирийской цивилизации перед ее переходом под власть Римской империи.

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