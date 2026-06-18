Расшифровано "призывающее демонов" заклинание

Голландские исследователи расшифровали редкую свинцовую табличку II века нашей эры с текстом проклятия, призванного навлечь беды на врагов ее владельца.

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Артефакт был найден на месте древнеримского поселения Кориовалум на территории современного Хеерлена. Для региона эта находка оказалась уникальной: текст на табличке написан на древнегреческом языке, тогда как большинство подобных находок в Северной Европе содержат латинские надписи.

Расшифровка показала, что на табличке выгравировано заклинание в египетской магической традиции. Его автор обращался к богам и демоническим силам с просьбой причинить вред своим противникам.

Свинцовая пластина размером 9,3 на 4,8 сантиметра была обнаружена в жертвенной яме под площадью перед ратушей. В античности свинец связывали с подземным миром и часто использовали для изготовления магических табличек.

Подобные проклятия были широко распространены в римскую эпоху. Их применяли против соперников в судебных спорах, спортивных соревнованиях и любовных конфликтах. После нанесения текста таблички обычно закапывали или бросали в колодцы и святилища, рассчитывая на помощь сверхъестественных сил.

По мнению ученых, находка свидетельствует о широком распространении магических практик по территории Римской империи и культурных связях между отдаленными регионами античного мира.