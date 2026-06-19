Создана рука для работы в космосе

Речь идет о технологии, которая должна выполнять задачи по перемещению образцов и обслуживанию оборудования на Луне и потенциально на Марсе.

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Ключевой элемент — датчики силы и крутящего момента. Они фиксируют нагрузку при контакте с объектами и фактически заменяют осязание. Это важно при работе с хрупкими геологическими образцами.

Положение каждого сустава непрерывно отслеживается, что позволяет точно вычислять положение захвата в пространстве. Отдельный электронный блок управляет всей системой, а бортовые камеры обеспечивают визуальную обратную связь.

Изначально STA создавалась в рамках программы Mars Sample Return — совместного проекта НАСА и ESA по доставке на Землю образцов, собранных марсоходом Perseverance rover.

Несмотря на неопределенность дальнейшей судьбы миссии, технология рассматривается шире — как универсальный инструмент для лунных экспедиций и автономных операций на поверхности других планет.

Человеческий фактор и опыт работы в космосе

Развитие подобных систем связано не только с инженерией, но и с тем, как человек взаимодействует с космосом. Итальянский астронавт Лука Пармитано вспоминал, что впервые обратил внимание на психологическую сторону подготовки на Байконуре в 2012 году. Тогда, будучи дублером экипажа, он заметил, что космонавты перед стартом выглядят спокойно, почти обыденно. Позже, уже перед собственным полетом, он понял, что сам находится в таком же состоянии. В дальнейшем Пармитано столкнулся с одним из самых опасных эпизодов внекорабельной деятельности, когда во время выхода в открытый космос его скафандр начал заполняться водой и операцию пришлось экстренно прервать.

Этот опыт хорошо иллюстрирует ограниченность человека в открытой среде и объясняет интерес к роботизированным системам, которые могут снижать риски прямого участия.

Испытания и сборка в Европе

Сейчас интеграция STA завершается на площадке компании Leonardo в Нервьяно (Италия). В ближайшее время начнутся испытания в условиях, имитирующих космос.

В проект вовлечен европейский консорциум с участием компаний из Испании, Швейцарии, Франции, Румынии, Дании, Греции и Германии. В конструкции используются гибкое «запястье» для мягкого контакта, плоские кабельные жгуты с сотнями линий связи и усиленная механика, рассчитанная на нагрузки запуска.

Чем STA отличается от существующих манипуляторов

Роботизированные руки уже применяются на орбите, например на МКС. Однако STA отличается сочетанием трех характеристик:

более высокий уровень автономности развитая сенсорная система, позволяющая «чувствовать» силу контакта с объектами ориентация на научные операции с образцами, а не только обслуживание систем

По сути, это попытка создать инструмент, способный работать в условиях задержек связи и частично заменять участие человека там, где его присутствие слишком рискованно или невозможно.