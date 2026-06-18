Квантовый компьютер установил рекорд точности вычислений

Специалисты Sandia применили свои новаторские методы отладки и разработали специальные тесты, включая измерения в середине вычислений. Такие измерения нужны, чтобы вовремя исправлять ошибки — одна из главных проблем квантовых систем.

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«Самый важный аспект современных квантовых компьютеров — это не скорость, а надежность, — объяснил соавтор статьи Робин Блюм-Кохаут из Сандиа. — Квантовые компьютеры используют сложные экспериментальные технологии, которые могут давать сбои десятками незначительных способов, от расстроенного лазера до смещения одного атома. Эти проблемы ухудшают точность и ограничивают производительность».

Значение для будущего

Helios уже выходит за пределы того, что можно полностью проверить на обычных суперкомпьютерах. Это новый стандарт точности и сложности.

«Helios выходит за рамки возможностей классического моделирования и устанавливает новый стандарт точности и сложности для квантовых компьютеров», — подчеркнул ведущий архитектор системы Тони Рэнсфорд из Quantinuum.

Сандиа оценивает не только возможности, но и потенциальные угрозы квантовых технологий для криптографии, фармацевтики, энергетики и систем связи — все это напрямую касается национальной безопасности.