В России нашли изображение человеческого лица возрастом около 4 тысяч лет

В Хакасии российские ученые нашли древний уникальный наскальный рисунок возрастом около четырех тысяч лет. Об этом сообщает ТАСС.

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Руководитель некоммерческой организации «Археологическое исследование Сибири» Тимофей Ключников рассказал, что наскальное изображение, напоминающее человеческое лицо, было обнаружено на Сорских столбах. По его словам, оно относится к Окуневской культуре, которая датируется III-II тысячелетиями до Рождества Христова.

Ключников отметил, что такие рисунки ученые видели только на погребальных плитах. Однако он уточнил, что первые петроглифы были зафиксированы на Сорских столбах еще в прошлом году, но нынешняя находка привлекла внимание ученых только сейчас. Предварительно археологи датировали найденный рисунок серединой III тысячелетия до нашей эры.

Ранее ученые Пензенского государственного университета (ПГУ) нашли на древнем человеческом черепе следы удаления зуба мудрости.