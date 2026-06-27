Неожиданный эксперимент археологов раскрыл древний секрет

Один из путей, которыми археологи исследуют жизнь древних людей — это реконструкция их быта. Ученые сами изготавливают каменные инструменты, разделывают туши и дистиллируют смолу деревьев. Портал arstechnic.com рассказал об исследовании, чьи авторы попробовали нечто совершенно новое — изготовление инструментов с помощью зубов носорогов.

© Wikipedia

На некоторых местах раскопок неандертальских стоянок в Европе и Азии нашли гораздо больше зубов носорогов, чем можно подумать. Мы точно знаем, что неандертальцы охотились на вымерший вид носорогов в этих регионах, но люди, которые жили на этих стоянках, выглядели так, словно они специально собирали их зубы.

В зависимости от вида, у носорога может быть более 260 костей, но лишь 24-34 зуба. Однако на стоянке в южной части Китая, чей возраст может составлять от 130 000 до 300 000 лет, 74% останков носорогов составляли зубы — не кости. Аналогичная статистика сложилась и на скалистой стоянке во Франции.

При этом на многих зубах были отметины, подозрительно похожие на те, что остались бы на инструментах, которые использовали в качестве молотка. Неглубокие ямки и перекрестные трещины, появившиеся в результате применения силы в одной и той же зоне. На некоторых зубах также были тонкие, неглубокие царапины, оставшиеся от ударов по зазубренному краю каменного инструмента.

Чтобы проверить, действительно ли эти отметины были результатом производства и применения инструментов, археологам из Абердинского университета в Шотландии нужны были материалы для сравнения. То есть, зубы носорога. Правда, носороги находятся под угрозой вымирания, а торговля их «частями» строго регулируется международным законом. Поэтому добыть ресурсы оказалось непросто, но ученые решили не прибегать к каким-либо альтернативам — у реальных зубов носорога слишком уникальная структура и прочность.

По факту, получить доступ к зубам современных носорогов совсем не трудно — но лишь при условии, что ученые просто хотят изучить их. В Национальном музее естественной истории Парижа хранится коллекция из 236 зубов для сравнительных анатомических исследований. Но почему-то хранители музея не очень горели идеей позволить кучке археологов разбить их анатомическую коллекцию об острые камни.

На помощь пришли контакты с зоопарками. Авторы исследования смогли получить 18 зубов белого носорога из трех французских зоопарков. После чего за дело взялся опытный дробильщик, который обработал зубы набором кварцевых и кремниевых инструментов — примерно тех же, что были у наших предков. Ученые хотели посмотреть, какие отметины они оставят на зубах. Часть использовали для отделки осколков камней, а часть отправили в лабораторию — искусственно симулировать эффект тысячи лет старения под землей.

После этого, сравнив оригинальные зубы и искусственно состаренные, ученые заметили разительные сходства. На экспериментальных зубах, как и на тех, что нашли на неандертальских стоянках, появились перекрестные трещины, мелкие сколы и неглубокие царапины. Примечательно, что ни одни из этих отметин не были найдены на зубах, раскопанных в местах без присутствия человека.

Другими словами, опыт подтверждает гипотезу, что неандертальцы пользовались зубами носорогов в качестве молотков. На первый взгляд это удивляет, но в реальности они изготавливали инструменты из множества разных материалов. Дерево для копательных палок и копий, растительные волокна для веревок, рога или кости оленей — для дробильных работ, обработки шкур и сверл. Ничего необычного. Но были и менее тривиальные примеры: к примеру, кости мамонтов, из которых строили убежища.

Зубная эмаль — самая прочная часть скелета млекопитающего. Она на 97% состоит из гидроксиапатита, твердого минерального компонента костей; для сравнения, большая часть костной ткани содержит лишь 40-70% гидроксиапатита. То есть, по сравнению с костями, эмаль менее подвержена трещинам от давления и ударов. А эмаль зубов носорогов плотнее и тверже, чем у большинства других животных, поскольку она эволюционировала для пережевывания очень прочных волокон.