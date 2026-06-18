В Троице-Сергиевой лавре нашли скрытые могилы

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Георадары и методы точных наук помогли археологам обнаружить сразу несколько рядов ранее неизвестных могил священнослужителей в Троице-Сергиевой лавре, о существовании которых не было упоминаний в письменных источниках. Об этом сообщила заместитель директора Института археологии РАН Ася Энговатова на пресс-конференции в Москве.

"Мы используем фактически всю линейку современных физических методов при проведении раскопок на территории лавры, и их применение при изучении некрополя дало уникальные результаты. Дело в том, что по письменным источникам здесь должна была быть только одна линия захоронений, однако данные с георадара указали, что на самом деле их три", - заявила Энговатова.

По ее словам, археологи изначально не поверили в подобные результаты замеров, однако последующие раскопки подтвердили, что в некрополе действительно есть несколько линий захоронений, в том числе ранее неизвестные погребения студентов Духовной академии. Также на раскопках активно используются методы трехмерного сканирования и все другие наработки из точных наук, которые помогают более полно и быстро изучать археологическое наследие прошлого, подытожила Энговатова.