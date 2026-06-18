В Европе запустили уникальный рентгеновский спектрометр

Спектрометр смонтирован на специальной камере сверхвысокого вакуума для образцов, которая обеспечивает их передачу, подготовку и измерения с точным контролем температуры в диапазоне от 10 К до комнатной. Вся измерительная станция размещена на канале UE52-SGM синхротрона BESSY II, что позволяет полностью управлять поляризацией падающего пучка. В дальнейших планах — усовершенствование возможностей по части подготовки проб, а также проведение измерений в магнитных полях для реализации методов магнитного кругового дихроизма в поглощении (XMCD) и в эмиссии (RIXS-MCD).

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Космическая разработка

Изначально TES-спектрометры разрабатывались для астрофизических задач, где необходимо регистрировать предельно слабые потоки фотонов. С 2010-х им нашли применение на Земле. До сих пор в мире работало пять таких спектрометров на рентгеновских источниках — четыре в США и один в Японии. Еще одним стал синхротронный TES-спектрометр в Берлине.