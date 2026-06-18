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Google начала тестировать новую капчу, которая требует махать рукой перед камерой

Газета.Ruиещё 1

Google начала тестировать новый механизм проверки пользователей в системе reCAPTCHA, который использует камеру устройства и распознавание жестов. Вместо привычного выбора изображений или сборки пазлов некоторым пользователям предлагается помахать рукой перед камерой.

Google заставит махать рукой в камеру, чтобы протий "капчу"
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Согласно документации Google, система анализирует положение кисти по 21 контрольной точке, что позволяет алгоритму распознавать жесты и подтверждать присутствие реального человека. Предполагается, что такой подход усложнит автоматизированный обход проверки со стороны ботов и злоумышленников.

Однако экспериментальная функция уже вызвала споры среди пользователей и экспертов. Основные вопросы связаны с необходимостью предоставлять доступ к фронтальной камере устройства для прохождения проверки.

В Google подчеркивают, что технология в соответствии с требованиями конфиденциальности. По заявлению компании, видеоданные не привязываются к личности пользователя и удаляются сразу после завершения процедуры верификации.

На текущем этапе нововведение находится в стадии ограниченного тестирования, и компания еще не приняла решение о ее полномасштабном внедрении. При этом Google отмечает, что альтернативные способы подтверждения личности останутся доступными для пользователей, которые не могут воспользоваться проверкой с помощью жестов или предпочитают традиционные капчи.

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