Google заставит махать рукой в камеру, чтобы протий "капчу"

Google начала тестировать новый механизм проверки пользователей в системе reCAPTCHA, который использует камеру устройства и распознавание жестов. Вместо привычного выбора изображений или сборки пазлов некоторым пользователям предлагается помахать рукой перед камерой.

Согласно документации Google, система анализирует положение кисти по 21 контрольной точке, что позволяет алгоритму распознавать жесты и подтверждать присутствие реального человека. Предполагается, что такой подход усложнит автоматизированный обход проверки со стороны ботов и злоумышленников.

Однако экспериментальная функция уже вызвала споры среди пользователей и экспертов. Основные вопросы связаны с необходимостью предоставлять доступ к фронтальной камере устройства для прохождения проверки.

В Google подчеркивают, что технология в соответствии с требованиями конфиденциальности. По заявлению компании, видеоданные не привязываются к личности пользователя и удаляются сразу после завершения процедуры верификации.

На текущем этапе нововведение находится в стадии ограниченного тестирования, и компания еще не приняла решение о ее полномасштабном внедрении. При этом Google отмечает, что альтернативные способы подтверждения личности останутся доступными для пользователей, которые не могут воспользоваться проверкой с помощью жестов или предпочитают традиционные капчи.

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