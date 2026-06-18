GSMArena: Google улучшила автономность часов Pixel

Обновление Wear OS 7 для часов Pixel улучшает автономность устройств до 10% по сравнению с Wear OS 6. Google уже начала распространение новой версии операционной системы для Pixel Watch 2, Pixel Watch 3 и новейших Pixel Watch 4. Об этом сообщает издание GSMArena.

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Помимо увеличения времени работы от аккумулятора, Wear OS 7 получила функцию Live Updates, которая выводит на экран часов информацию из поддерживаемых приложений в режиме реального времени. Также пользователи смогут управлять воспроизведением мультимедиа сразу на всех подключенных устройствах.

Google подтвердила, что Wear OS 7 будет поддерживать будущие умные очки на базе Android XR, которые компания разрабатывает совместно с Samsung. Владельцы часов смогут управлять такими устройствами непосредственно со своего запястья.

Кроме того, функции Gemini Intelligence, анонсированные в прошлом месяце, появятся на некоторых моделях Pixel Watch позднее в этом году.

Ранее Google открыла предзаказы фирменной смарт-колонки с Gemini.