Эль-Ниньо усиливается, увеличивая риск погодных рекордов в 2026 году

Эль-Ниньо — природное явление, связанное с повышением температуры воды в отдельных районах экваториальной части Тихого океана, — вновь проявилось в июне 2026 года. Наблюдения за высотой поверхности океана, выполненные спутником Sentinel-6 в том же месяце, показали, что это событие продолжает усиливаться.

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Этот естественный циклический процесс оказывает влияние на климат обширных регионов планеты. Обычно он приносит более влажную погоду на юго-запад США и, напротив, способствует засухам в странах западной части Тихого океана, таких как Индонезия и Австралия. Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA) официально объявило о наступлении Эль-Ниньо 11 июня после того, как температура поверхности моря в центральной и восточной частях экваториального Тихого океана на протяжении нескольких месяцев подряд превышала средние значения как минимум на 0,5°C.

Параллельно ученые NASA наблюдали еще один характерный признак Эль-Ниньо — участки повышенного уровня морской поверхности. По мере нагревания океанская вода расширяется, увеличиваясь в объеме, что приводит к подъему поверхности моря. Поэтому высота водной поверхности служит надежным индикатором температуры океана. Повышенные по сравнению с нормой температуры и, соответственно, более высокий уровень моря в некоторых районах экваториального Тихого океана напрямую связаны с развитием Эль-Ниньо.

На карте выше показаны аномалии высоты морской поверхности в центральной и восточной частях Тихого океана. Красные оттенки обозначают области, где уровень моря был выше среднего. Белым цветом отмечены районы с нормальными условиями, а синим — участки с пониженным уровнем.

Данные для карты были получены спутником Sentinel-6 Michael Freilich, запущенным NASA в 2020 году под руководством Европейского космического агентства (ESA), и обработаны специалистами Лаборатории реактивного движения NASA (JPL). Следует отметить, что из данных были удалены сигналы, связанные с сезонными колебаниями и долгосрочными тенденциями, чтобы более отчетливо выделить изменения уровня моря, обусловленные Эль-Ниньо и другими кратковременными природными процессами.

Еще весной 2026 года спутник начал фиксировать первые предвестники Эль-Ниньо — гигантские массы теплой воды шириной в сотни километров, известные как волны Кельвина, которые перемещались из западной части Тихого океана в восточную. Такое происходит, когда пассаты в западной экваториальной зоне Тихого океана ослабевают, а затем на некоторое время меняют направление и начинают дуть с запада на восток. Теплая вода накапливается у восточных берегов океана, увеличивая толщину поверхностного теплого слоя, опуская термоклин и подавляя апвеллинг — подъем холодных глубинных вод, который обычно поддерживает относительно низкую температуру у тихоокеанских побережий Америки.

Именно это накопление тепла под поверхностью океана и отражают наблюдения за высотой морской поверхности. В отличие от обычных измерений температуры воды на поверхности, они позволяют оценить объем тепла, запасенного в более глубоких слоях. Это особенно важно, поскольку тонкий поверхностный слой теплой воды может почти не влиять на климат и погоду, тогда как крупный подводный резервуар тепла способен существенно изменить атмосферные процессы.

По словам специалиста JPL по изучению уровня моря Северин Фурнье, заместителя научного руководителя проекта Sentinel-6, условия в западной части Тихого океана во многом напоминали ситуацию того же периода 1997 года — года, когда сформировался один из самых мощных эпизодов Эль-Ниньо за всю историю наблюдений.

Новые теплые волны Кельвина, по всей видимости, продолжают продвигаться к восточной части Тихого океана, что свидетельствовало о дальнейшем усилении Эль-Ниньо. Сможет ли нынешнее явление достичь масштабов события 1997 года, будет зависеть от процессов, происходящих в океане в ближайшие недели.

Ранее некоторые национальные метеорологические службы спрогнозировали, что Эль-Ниньо этого года станет самым сильным за последнее десятилетие.