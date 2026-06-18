NASA отправит космический буксир спасать телескоп Swift

Уже в июне космический буксир LINK отправится на спасение телескопа Swift.

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Этот аппарат НАСА уже более 20 лет наблюдает гамма-всплески - самые мощные взрывы во Вселенной. Swift работает на низкой околоземной орбите, где даже разреженная атмосфера постепенно тормозит космические аппараты. В последние годы из-за повышенной солнечной активности сопротивление на орбите телескопа выросло. Поэтому Swift начал снижаться быстрее ожидаемого. Чтобы не завершать миссию раньше срока, орбиту надо поднять.

Для этого НАСА совместно с одной из американских компаний разработали роботизированный аппарат LINK. После намеченного на конец июня запуска он должен состыковаться с телескопом и поднять его выше. Если все получится, научный инструмент сможет послужить ученым еще несколько лет.

От исхода этого эксперимента зависит судьба знаменитого телескопа "Хаббл", который из-за сопротивления атмосферы тоже постепенно снижается, а когда войдет в плотные слои атмосферы, будет безвозвратно утерян. Так что аппарат LINK должен дать надежду.