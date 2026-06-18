Секретный китайский зонд прибыл к квазиспутнику Земли

Китайский космический аппарат «Тяньвэнь-2» достиг астероида Камоалева — одного из временных квазиспутников Земли, сообщает Live Science.

Зонд, запущенный 28 мая 2025 года с космодрома Сичан, вскоре попытается совершить посадку на поверхность объекта, чтобы собрать образцы и доставить их на Землю в 2027 году. Эксперты полагают, что миссия поможет раскрыть происхождение астероида, который, по одной из гипотез, является фрагментом Луны.

По данным журналиста Эндрю Джонса, специализирующегося на китайской космической программе, «Тяньвэнь-2» прибыл к Камоалева 7 июня и вышел на орбиту вокруг него. Посадка и забор образцов запланированы на 4 июля. Если операция пройдет успешно, капсула с грунтом вернется на Землю 29 ноября 2027 года. После этого зонд отправится к комете 311P/PanSTARRS, которую должен изучить в 2035 году.

Камоалева — околоземный астероид диаметром 40–100 метров, открытый в 2016 году. Он вращается вокруг Солнца синхронно с Землей, но не является гравитационно связанным спутником. Ученые предполагают, что объект мог отколоться от Луны в результате удара метеорита. Исследования 2021 года показали сходство его спектральных характеристик с лунным грунтом, а в 2024 году был назван возможный кратер-источник — Джордано Бруно на обратной стороне Луны.

Сбор образцов будет проводиться одним из двух способов: если поверхность астероида рыхлая, зонд использует метод «коснись и улети» (как OSIRIS-REx на Бенну). Если поверхность твердая, аппарат совершит посадку и применит бурение, что станет первым подобным опытом в истории.