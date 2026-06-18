Мошенники распространяют вредоносное ПО под видом "антивируса" от МВД

В РФ мошенники начали распространять вредоносное ПО под видом "антивируса" от МВД
Мошенники начали распространять вредоносное программное обеспечение (ПО) под видом "официального антивируса" канала "Вестник Киберполиции России". Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на УБК МВД РФ.
В ведомстве рассказали, что злоумышленники упоминают министерство и обещают функции проверки сайтов, выявления мошенничества и защиты устройств. Такая же схема фиксируется под видом продуктов компании "Лаборатория Касперского".
Подразделения МВД не разрабатывают антивирусные приложения и не предлагают устанавливать какое-либо ПО через мессенджеры, сторонние ресурсы или файлообменники, уточнили в УБК. Гражданам рекомендовали загружать приложения только из официальных магазинов и с сайтов разработчиков.
Ранее официальный представитель МВД Ирина Волк предупредила, что не имеет отношения к чат-боту "Ирина Волк" в Telegram. По ее словам, все бонусы и выигрыши, обещанные пользователям на этом и других подобных ресурсах, – обман. Использование имен известных людей в мошеннических схемах она назвала старой уловкой аферистов.