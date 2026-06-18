Google открыла предзаказы фирменной смарт-колонки с Gemini

Google открыла предзаказы на умную колонку Google Home Speaker со встроенным ИИ-помощником Gemini и объявила дату начала продаж устройства. Новинка поступит в продажу 25 июня по цене $100 (примерно 7,3 тыс. руб.). Об этом сообщает издание GSMArena.

Колонка будет доступна в четырех цветах – Jade, Berry, Porcelain и Hazel, при этом варианты Jade и Berry станут эксклюзивными для рынка США. Оформить предзаказ уже можно через фирменный магазин Google Store.

Google Home Speaker оснащена четырехъядерным процессором на базе ядер Cortex-A55, 1 ГБ оперативной памяти и 4 ГБ встроенного хранилища. Устройство получило 58-миллиметровый широкополосный динамик с всенаправленным звучанием, три микрофона дальнего действия, аппаратный переключатель отключения микрофона, а также поддержку Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.4. Кроме того, колонка может выполнять функции пограничного маршрутизатора стандарта Thread 1.3.

Google заявляет, что две такие колонки можно объединить с устройством Google TV Streamer для создания домашней аудиосистемы с пространственным звучанием.

Главной особенностью новинки стала интеграция Gemini. Пользователям будут доступны десять новых голосов с более естественным звучанием, а также режим Gemini Live для свободного общения с ИИ. Кроме того, Gemini сможет анализировать данные с камер Nest, описывать недавние события и предоставлять сводки о том, что происходило дома в отсутствие владельца.

Ранее выяснилось, что ChatGPT быстро теряет долю на рынке ИИ из-за роста популярности Google Gemini и других конкурентов.