Apple обвинили в сборе информации о каждом действии пользователей

Apple столкнулась с критикой со стороны специалистов по кибербезопасности после запуска новой функции Personalized Collections в App Store. Она формирует персональные рекомендации приложений на основе интересов, загрузок и поведения пользователей. Об этом сообщает издание MacRumors.

Как отмечают исследователи безопасности из Mysk, для работы рекомендаций Apple использует аналитические данные, собирая подробную информацию о действиях пользователей в магазине приложений. По их утверждению, компания фиксирует «каждое нажатие» в App Store и использует эти данные для формирования персонализированных подборок.

По словам исследователей, объем собираемой информации позволяет анализировать не только поисковые запросы и взаимодействие с приложениями, но даже скорость набора текста. В качестве примера они продемонстрировали набор аналитических данных, который, как утверждается, был отправлен Apple после поиска по запросу «Tim Cook».

В Mysk также заявили, что подобная информация входит в состав персональных данных, которые пользователи могут запросить у Apple через сервис privacy.apple.com. Исследователи обратили внимание на то, что отключить сбор таких данных для работы App Store невозможно.

Новая функция Personalized Collections появилась на вкладках Apps, Games и Search и должна помогать разработчикам привлекать аудиторию за счет более точных рекомендаций. Однако критики считают, что использование столь детальной аналитики вызывает вопросы о конфиденциальности и что подобные персонализированные рекомендации могли бы работать по принципу добровольного подключения, а не быть включенными по умолчанию.

Ранее в iCloud появилась новая функция безопасности.