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Ученый Комбарова рассказала, от чего зависит цвет рисунка на крыльях бабочки

ТАСС

Бабочки, обитающие в регионах с нежарким климатом и частыми осадками, имеют более темный рисунок на своих крыльях, что позволяет им лучше прогреваться на солнце. Об этом в преддверии Дня бабочек, отмечаемого в России 19 июня, сказала ТАСС ученый секретарь кафедры "Охрана окружающей среды", ведущий инженер Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) Мария Комбарова.

Ученый рассказал, от чего зависит цвет рисунка на крыльях бабочки
© ТАСС

Бабочки - ровесники динозавров: они появились около 19 млн лет назад, еще в ту эпоху, когда на Земле не существовало цветковых растений, а господствовали голосеменные, папоротники и мхи. Первые такие насекомые были маленькими и не обладали яркой расцветкой. Подобные примитивные бабочки сохранились до наших дней - это так называемые первичные зубатые моли. Появление в меловом периоде цветковых растений стимулировало развитие бабочек, количество видов которых сегодня достигло 175 тыс.

"Крылья одного и того же вида бабочки могут выглядеть совершенно по-разному в начале и в конце лета: такую зависимость от температур и осадков называют сезонным диморфизмом. В основе изменений окраски лежит выработка пигмента меланина. У человека он отвечает за цвет кожи, волос, радужки глаз, а у бабочки - за цвет рисунка. При низких температурах его синтез усиливается, что делает крылья более темными для лучшего прогрева на солнце, ведь черные оттенки притягивают его лучи. А при теплой погоде образование меланина, наоборот, снижается, и окраска светлеет", - сказала ТАСС эксперт.

К примеру, бабочка траурница, распространенная почти на всей территории России, в холодное дождливое лето становится почти черной с интенсивным темным рисунком. А вот в жаркую солнечную погода ее крылья могут приобретать шоколадно-бурый оттенок.

Фасеточные глаза бабочки видят в ультрафиолетовом спектре, что недоступно человеческому глазу. Именно эта способность помогает ей находить нектар: цветковые растения в ходе эволюции создали на лепестках невидимые для людей ультрафиолетовые "дорожки", указывающие, где расположены нектарники. Бабочка замечает эти ориентиры с достаточно большого расстояния - двух-трех метров, что позволяет ей точно выбрать место посадки.

Прикосновение - серьезная травма

Прикосновение человека к крыльям бабочки может нанести ей серьезный вред. Дело не только в повреждении микроскопических чешуек, которые обеспечивают стабильный полет насекомого, но и в сосудах.

"Крыло пронизано тонкими сосудами, по которым течет гемолимфа - аналог крови у насекомых. Когда мы берем бабочку пальцами, эти хрупкие сосуды пережимаются, а то и рвутся, что приводит к нарушению циркуляции жидкости. Представьте, что вам очень сильно перетянули руку жгутом, так что туда перестала поступать кровь - именно это происходит с бабочкой, когда ее крылья задевает человек. Они перестают получать питание и не могут нормально функционировать. Кроме того, жилки выполняют роль ребер жесткости - при раздавливании этого каркаса крыло деформируется, и бабочка теряет способность полноценно летать", - пояснила ученый.

Мерзнут при +15 и ниже

Бабочки перестают летать, если температура воздуха опускается ниже 15-20 градусов тепла. В прохладную погоду они сидят неподвижно, стараясь попасть под солнечные лучи.

"Причина такого поведения кроется в том, что бабочки - это холоднокровные насекомые, их обмен веществ напрямую зависит от температуры окружающей среды. При снижении тепла все биохимические процессы в организме замедляются, необходимые гормоны и активные вещества перестают выделяться в нужном количестве, мышцы теряют способность к эффективным сокращениям, и полет становится невозможным. Некоторые ночные виды могут разогревать себя за счет трепетания грудных мышц, что позволяет им летать даже в прохладе, но для большинства дневных бабочек единственный способ поднять температуру тела - это погреться в лучах солнца, расправив крылья", - рассказала эксперт.

Этот температурный порог напрямую влияет на выживаемость вида. Холодное, дождливое или пасмурное лето может приводить к локальному сокращению популяции или даже ее исчезновению, если климатические условия становятся суровыми.