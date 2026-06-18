Ученый рассказал, от чего зависит цвет рисунка на крыльях бабочки

Бабочки, обитающие в регионах с нежарким климатом и частыми осадками, имеют более темный рисунок на своих крыльях, что позволяет им лучше прогреваться на солнце. Об этом в преддверии Дня бабочек, отмечаемого в России 19 июня, сказала ТАСС ученый секретарь кафедры "Охрана окружающей среды", ведущий инженер Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) Мария Комбарова.

Бабочки - ровесники динозавров: они появились около 19 млн лет назад, еще в ту эпоху, когда на Земле не существовало цветковых растений, а господствовали голосеменные, папоротники и мхи. Первые такие насекомые были маленькими и не обладали яркой расцветкой. Подобные примитивные бабочки сохранились до наших дней - это так называемые первичные зубатые моли. Появление в меловом периоде цветковых растений стимулировало развитие бабочек, количество видов которых сегодня достигло 175 тыс.

"Крылья одного и того же вида бабочки могут выглядеть совершенно по-разному в начале и в конце лета: такую зависимость от температур и осадков называют сезонным диморфизмом. В основе изменений окраски лежит выработка пигмента меланина. У человека он отвечает за цвет кожи, волос, радужки глаз, а у бабочки - за цвет рисунка. При низких температурах его синтез усиливается, что делает крылья более темными для лучшего прогрева на солнце, ведь черные оттенки притягивают его лучи. А при теплой погоде образование меланина, наоборот, снижается, и окраска светлеет", - сказала ТАСС эксперт.

К примеру, бабочка траурница, распространенная почти на всей территории России, в холодное дождливое лето становится почти черной с интенсивным темным рисунком. А вот в жаркую солнечную погода ее крылья могут приобретать шоколадно-бурый оттенок.

Фасеточные глаза бабочки видят в ультрафиолетовом спектре, что недоступно человеческому глазу. Именно эта способность помогает ей находить нектар: цветковые растения в ходе эволюции создали на лепестках невидимые для людей ультрафиолетовые "дорожки", указывающие, где расположены нектарники. Бабочка замечает эти ориентиры с достаточно большого расстояния - двух-трех метров, что позволяет ей точно выбрать место посадки.

Прикосновение - серьезная травма

Прикосновение человека к крыльям бабочки может нанести ей серьезный вред. Дело не только в повреждении микроскопических чешуек, которые обеспечивают стабильный полет насекомого, но и в сосудах.

"Крыло пронизано тонкими сосудами, по которым течет гемолимфа - аналог крови у насекомых. Когда мы берем бабочку пальцами, эти хрупкие сосуды пережимаются, а то и рвутся, что приводит к нарушению циркуляции жидкости. Представьте, что вам очень сильно перетянули руку жгутом, так что туда перестала поступать кровь - именно это происходит с бабочкой, когда ее крылья задевает человек. Они перестают получать питание и не могут нормально функционировать. Кроме того, жилки выполняют роль ребер жесткости - при раздавливании этого каркаса крыло деформируется, и бабочка теряет способность полноценно летать", - пояснила ученый.

Мерзнут при +15 и ниже

Бабочки перестают летать, если температура воздуха опускается ниже 15-20 градусов тепла. В прохладную погоду они сидят неподвижно, стараясь попасть под солнечные лучи.

"Причина такого поведения кроется в том, что бабочки - это холоднокровные насекомые, их обмен веществ напрямую зависит от температуры окружающей среды. При снижении тепла все биохимические процессы в организме замедляются, необходимые гормоны и активные вещества перестают выделяться в нужном количестве, мышцы теряют способность к эффективным сокращениям, и полет становится невозможным. Некоторые ночные виды могут разогревать себя за счет трепетания грудных мышц, что позволяет им летать даже в прохладе, но для большинства дневных бабочек единственный способ поднять температуру тела - это погреться в лучах солнца, расправив крылья", - рассказала эксперт.

Этот температурный порог напрямую влияет на выживаемость вида. Холодное, дождливое или пасмурное лето может приводить к локальному сокращению популяции или даже ее исчезновению, если климатические условия становятся суровыми.