В остатках сверхновых обнаружили необычную активность

Астрономы обнаружили необычную активность в остатках сверхновых

© Нейросеть

Международная группа астрономов с помощью рентгеновской обсерватории «Чандра» NASA зафиксировала необычную активность в остатках сверхновых звёзд в галактике Messier 83. Галактика находится на расстоянии 15 миллионов световых лет от Земли. Об открытии сообщил журнал Popular Science 16 июня.

Обнаруженные явления учёные образно назвали «космическими фейерверками» — столь необычными и интенсивными были зафиксированные процессы. Исследование проводилось с использованием возможностей одной из самых мощных рентгеновских обсерваторий современности, что позволило детально изучить происходящие в остатках сверхновых процессы на значительном расстоянии от Земли.

Галактика Messier 83, также известная как «Южная вертушка», давно привлекает внимание астрономов своей активностью и структурой. Обнаружение необычной активности в её остатках сверхновых расширяет понимание учёных о том, как развиваются и эволюционируют остатки взрывов звёзд в различных галактических окружениях.

Значение открытия

Исследование остатков сверхновых имеет важное значение для астрономии. Эти объекты служат естественными лабораториями, в которых происходят экстремальные физические процессы. Изучение их активности помогает учёным лучше понять механизмы звёздных взрывов, распространение энергии в космосе и эволюцию галактик в целом.

Использование рентгеновской обсерватории «Чандра» позволило зафиксировать излучение, невидимое для обычных телескопов. Рентгеновское излучение исходит от самых горячих и энергичных процессов во Вселенной, что делает такие наблюдения критически важными для полного понимания космических явлений.

Открытие демонстрирует, что даже в хорошо изученных объектах космоса могут быть обнаружены новые и неожиданные процессы. Это подчёркивает необходимость продолжения наблюдений и развития технологий астрономических исследований для раскрытия оставшихся тайн Вселенной.