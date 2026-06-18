В Сахаре нашли намек на исчезнувшую планету Солнечной системы

В метеорите возрастом 4,5 миллиарда лет, найденном в пустыне Сахара, нашли следы существования давно исчезнувшей планеты. Космический камень, известный как NWA 12774, был найден в 2019 году. Его отнесли к редкому классу метеоритов, известных как ангриты.

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Ученые из Университета Колорадо в Боулдере (США) пояснили, что метеориты, по сути, представляют собой реликты времен формирования и эволюции ранней Солнечной системы. Ангриты сохраняют геологическую запись процессов, которые происходили в самом начале формирования планет.

Из примерно 80 000 метеоритов, обнаруженных на Земле, только 68 являются ангритами. Поэтому они считаются особенно ценными для науки. В составе NWA 12774 ученые выявили неожиданный элемент клинопироксен. Этот элемент встречается в мантии и коре Земли.

Также было выявлено чрезвычайно высокое содержание алюминия. Это свидетельствует, что материал сформировался под большим давлением.

Ученые с помощью компьютерной модели воссоздали условия в материнском теле, породившем метеорит. Оказалось, что для образования NWA 12774 потребовалось бы давление не менее 17,5 килобар. Для сравнения давление на дне Марианской впадины составляет один килобар.

По расчетам команды, планета, чьей частью был метеорит, должна была достигать не менее 2 км в диаметре. Вероятно, она была даже крупнее размером с Луну или даже с Марс.

Ученые заключили, что в ранней Солнечной системе возникла крупная каменистая планета. Но ее существование было недолгим. Остается неизвестным, как именно она разрушилась. Возможно, она стала «жертвой столкновений в ранней системе, и ее фрагменты позднее стали частью Земли и других каменистых планет, сообщает Earth and Planetary Science Letters.

Ранее в лунной породе нашли следы столкновения метеорита с гигантским астероидом. Катастрофа произошла 3,5 млрд лет назад.