Apple поднимет цены на всю технику

Компания Apple собирается повысить цены на свою продукцию. Об этом в интервью газете The Wall Street Journal заявил генеральный директор корпорации Тим Кук.

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По его словам, данная мера является необходимой компенсацией расходов из-за резкого роста стоимости микросхем памяти и накопителей. Кук не стал уточнять, когда именно техногигант повысит цены и какую именно продукцию Apple затронут изменения.

— К сожалению, повышение цен неизбежно. Мы делаем все возможное, чтобы смягчить огромное повышение цен и стараемся защитить наших клиентов от этого повышения, но ситуация стала неустойчивой, — сообщил Тим Кук в беседе с WSJ.

8 июня Apple представила новую операционную систему iOS 17, главной особенностью которой стал значительно улучшенный ИИ-ассистент Siri. Обновление операционной системы для устройств Mac, получившее название Golden Gate, также оснащено Siri AI, встроенным в строку поиска. На iPhone уведомления от Siri будут появляться в Dynamic Island.

Тим Кук будет находиться на своем посту до конца лета 2026 года, а с 1 сентября его должность займет Джон Тернус. Что известно о новом руководителе Apple — в материале «Вечерней Москвы».