Раскрыта причина смерти «Венеры» с картины Боттичелли

Британские ученые раскрыли возможную причину смерти музы художника Сандро Боттичелли Симонетты Веспуччи. Именно она послужила моделью для картины «Рождение Венеры.

Ранее эксперты отметили, что у Венеры на картине есть легкое косоглазие. Но этому факту на протяжении долгого времени не придавали значения.

Авторы нового исследования из Лондонского университета королевы Марии проанализировали пять портретов Симонетты с помощью системы распознавания лиц. Результаты показали, что она могла страдать от аденомы гипофиза. Это доброкачественная опухоль, поражающая головной мозг. Ученые отметили, что косоглазие модели, которое считалось признаком благочестия и красоты, могло стать следствием болезни.

Известно, что Симонетта умерла в возрасте всего 23 лет, и обстоятельства ее смерти оставались невыясненными. Современные ученые предположили, что причиной раннего ухода из жизни могла стать апоплексия гипофиза острое патологическое состояние, возникающее из-за внезапного кровоизлияния в опухоль или нарушения кровоснабжения.

В письмах очевидцев, описывающих последние дни Симонетты, говорится, что она упала в обморок во время бала. Затем ее положили в затемненной комнате, где она страдала от ужасных головных болей, галлюцинаций, рвоты и высокой температуры. Все это: симптомы быстро распространяющейся опухоли гипофиза, сообщает Endocrinology, Diabetes Metabolism.

Ранее сообщалось, что неизвестную скульптуру работы Микеланджело нашли в церкви Рима. Это мраморный бюст Христа.