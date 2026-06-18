Представлен ИИ-помощник для работы в сфере кибербезопасности

Компания Positive Technologies разработала ИИ-помощника PT Naira, который может выполнить рутинную работу специалистов по кибербезопасности. Технология ускоряет расследование на 60%, сообщили ТАСС в компании.

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PT Naira работает в связке с системой мониторинга событий MaxPatrol SIEM и сканером защищенности приложений PT BlackBox Scanner. При расследовании инцидентов в MaxPatrol SIEM помощник избавляет аналитиков от монотонной работы.

Как уточнили в компании, специалистам не нужно вручную собирать данные по событию, переключаться между системами и составлять запросы. За счет этого расследование идет на 50-60% быстрее, а команда успевает проанализировать больше событий. PT BlackBox Scanner проверяет работающие приложения на уязвимости, и обычно по итогам сканирования специалист получает объемный отчет. ИИ-помощник объясняет найденные уязвимости и подсказывает, что и как исправить.