Астронавт NASA восхитился подготовкой российских космонавтов

Астронавт NASA основного экипажа МКС-75 Анил Менон оценил глубину и точность тренировок в Центре подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина (ЦПК, входит в Роскосмос) и отметил свое восхищение программой подготовки.

"Я думаю, что тренировка, скорее, соответствовала моим представлениям. Она была очень подробной, углубленной и вам удается близко познакомиться с "Союзом" и российским сегментом МКС. С нетерпением ожидаю реальной встречи, как только мы отправимся в космос", - сказал журналистам астронавт на старте комплекса экзаменационных тренировок экипажей миссии МКС-75.

Он также отметил, что полет на "Союзе" - это его мечта, а экипаж миссии "очень хороший". "Это действительно подарок для меня. Я начал работать здесь в 2014 году в качестве врача и всегда восхищался программой, историей. Мне не верится, что мне выпала такая возможность полететь на "Союзе" и с таким экипажем", - добавил астронавт.

В основной экипаж миссии входят космонавты Роскосмоса Петр Дубров, Анна Кикина и астронавт NASA Анил Менон. Дублерами выступают космонавты Константин Борисов, Дмитрий Петелин и астронавт NASA Дениз Бернхем. Запуск запланирован на 14 июля.