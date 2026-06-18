В Windows 11 нашли скрытую настройку ускорения процессора

Оказывается, в Windows 11 уже давно спрятана функция, которая позволяет заметно изменить поведение процессора, от максимальной производительности до экономии энергии и снижения шума вентиляторов. Проблема лишь в том, что по умолчанию Microsoft её скрывает.

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Речь идёт о настройке Processor Performance Boost Mode. Она отвечает за то, насколько агрессивно Windows разрешает процессору повышать частоту выше базовых значений.

По умолчанию пользователи видят в настройках питания только минимальное и максимальное состояние процессора. Однако через изменение одного параметра в реестре можно открыть целый набор дополнительных профилей управления производительностью:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Power\PowerSettings\54533251-82be-4824-96c1-47b60b740d00\be337238-0d82-4146-a960-4f3749d470c7

После активации в разделе управления питанием появляются режимы Aggressive, Efficient Enabled, Efficient Aggressive, а также несколько вариантов At Guaranteed.

Например, режим Aggressive заставляет процессор быстрее и чаще уходить в турбобуст. Такой вариант подойдёт для игр, монтажа видео, разработки и других тяжёлых задач.

Режимы с приставкой Efficient работают наоборот — стараются экономить энергию, снижать нагрев и уменьшать шум системы, не отключая ускорение полностью.

По сути, это своеобразный разгон для ленивых. Пользователю не нужно лезть в BIOS, менять напряжения или настраивать множители процессора. Windows сама управляет частотами, просто по-разному расставляя приоритеты между производительностью и энергоэффективностью.

Функция работает на системах с поддержкой технологии Collaborative Processor Performance Control (CPPC), которая есть у большинства современных процессоров AMD и Intel.

Особенно полезной настройка может оказаться для владельцев ноутбуков. С её помощью можно либо выжать максимум производительности из устройства, либо, наоборот, продлить время работы от батареи и уменьшить нагрев.

Любопытно, что Microsoft никак не рекламирует эту возможность и прячет её от большинства пользователей.