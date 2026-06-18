Экипажи 75-й миссии к МКС начали экзаменационные тренировки

Основной и дублирующий экипажи 75-й миссии к Международной космической станции (МКС) начали комплексные экзаменационные тренировки перед предстоящим полетом, передает корреспондент ТАСС из Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина (ЦПК, входит в Роскосмос).

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"Я могу положиться на любого члена нашего экипажа, я уверен во всех, кто с нами будет на орбите. У меня нет никаких сомнений, что мы справились со всем, что нам предстоит", - отметил командир миссии космонавт Петр Дубров.

В рамках тренировок в четверг основной экипаж проведет занятия на тренажерах российского сегмента Международной космической станции. У дублирующего экипажа МКС-75 комплекс тренировок будет проходить на тренажере транспортного пилотируемого корабля "Союз МС". На следующий день экипажи поменяются местами.

В основной экипаж миссии входят космонавты Роскосмоса Дубров, Анна Кикина и астронавт НАСА Анил Менон. Дублерами выступают космонавты Константин Борисов, Дмитрий Петелин и астронавт НАСА Дениз Бернхем. Запуск запланирован на 14 июля.