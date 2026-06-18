Китайская ракета вывела на орбиту группу спутников

Твердотопливная ракета-носитель «Куайчжоу-11» стартовала с космодрома Цзюцюань, доставив в космос пятую группу аппаратов серии «Вэйли Кунцзянь».

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Старт состоялся 18 июня в 6:58 по московскому времени на северо-западе страны, передает РИА «Новости». Данная миссия стала шестой для носителей этого типа и признана полностью успешной.

Ракета разработана компанией ExPace, которая входит в Китайскую корпорацию аэрокосмической науки и промышленности. Она способна выводить полезную нагрузку массой до одной тонны на солнечно-синхронную орбиту высотой 700 километров.

Диаметр обтекателя аппарата составляет 2,65 метра. Первый запуск ракеты серии «Куайчжоу» прошел в сентябре 2013 года. Эти носители предназначены в основном для коммерческих проектов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, несколькими днями ранее ракета-носитель «Лицзянь-1 Y14» вывела на расчетную орбиту восемь аппаратов.

В марте носитель «Куайчжоу-11-Y7» доставил в космос спутники коммерческого и научного назначения.

В конце прошлого года аналогичная ракета отправила с космодрома Цзюцюань два экспериментальных устройства.