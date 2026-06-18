Мошенники начали распространять вредоносное ПО под видом "антивируса" от МВД

Аферисты начали распространять вредоносное программное обеспечение под видом «официального антивируса» канала «Вестник Киберполиции России». Об этом пишут «Известия» со ссылкой на МВД. В ведомстве рассказали, что злоумышленники упоминают министерство и обещают функции проверки сайтов, выявления мошенничества и защиты устройств. Такая же схема фиксируется под видом продуктов антивирусных компаний. Подразделения МВД не разрабатывают антивирусные приложения и не предлагают устанавливать какое-либо ПО через мессенджеры, сторонние ресурсы или файлообменники. Гражданам рекомендовали загружать приложения только из официальных магазинов и с сайтов разработчиков.