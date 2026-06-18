Ученые предупредили о тревожной мутации городских мышей

Биологи из Ратгерского университета (США) нашли генетическое объяснение феномену, на который годами жаловались городские службы дезинсекции. Дело в том, что эффективность стандартных химикатов для борьбы с вредителями падает. Как показало исследование, опубликованное в международном научном журнале Pest Management Science, популяции городских мышей и крыс на северо-востоке США стремительно эволюционируют, развивая иммунитет к самым распространенным ядам.

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Генетический щит от химикатов

Команда исследователей под руководством Цзинь-Цзя Юя и Чанглу Ванга проанализировала образцы ДНК 147 домовых мышей и 143 серых крыс (пасюков), отловленных в крупнейших мегаполисах региона — Нью-Йорке, Нью-Джерси, Пенсильвании и Вашингтоне.

Основное внимание авторы уделили гену Vkorc1. Именно мутации в этом участке ДНК отвечают за невосприимчивость грызунов к антикоагулянтным родентицидам — химическим соединениям, которые составляют основу большинства современных ядов для борьбы с вредителями в США.

Результаты генетического анализа оказались примечательными:

84% домовых мышей несут в себе как минимум одну мутацию в гене Vkorc1, связанную с устойчивостью к ядам. При этом почти у 70% особей зафиксированы мутации, которые гарантированно позволяют им выживать после поедания отравленных приманок. 35% серых крыс также имеют изменения в этом гене. Однако ученые пока точно не знают, насколько сильно эти новые мутации влияют на общую восприимчивость крысиных популяций к родентицидам.

В ходе работы биологи также выявили несколько совершенно новых генетических вариантов, которые ранее никогда не регистрировались у грызунов. Потенциальное влияние этих новых мутаций на защиту от ядов исследователям еще только предстоит изучить.

Эволюционная гонка: почему мыши побеждают крыс?

Исследование подтвердило, что домовые мыши адаптируются к человеческой химии гораздо быстрее, чем крысы. Ученые связывают это с особенностями их поведения. Мыши по природе своей крайне любопытны и охотно пробуют незнакомые источники пищи, включая яд. Те особи, у которых была случайная защитная мутация, выживали и давали устойчивое потомство, молниеносно распространяя ген по популяции.

Крысы, напротив, невероятно осторожны. Прежде чем съесть приманку, они будут долго приближаться к ней и пробовать микроскопическими дозами.

Проблема для здравоохранения

Грызуны — это не просто бытовая неприятность; они портят инфраструктуру, загрязняют продукты питания и переносят опасные инфекции. Если иммунитет к родентицидам будет массовым, это ставит под угрозу санитарное благополучие городов.

Авторы работы подчеркивают: человечеству пора менять стратегию и отказываться от исключительно химического контроля. Чтобы победить «супермышей», городам придется внедрять комплексный научно обоснованный подход — герметизировать входы в здания, улучшать санитарию, менять городскую среду и комбинировать механические ловушки.