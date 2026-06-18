Дроны зафиксировали странное поведение тигрицы в дикой природе

Съемка с беспилотника запечатлела то, что специалисты считают первым документально подтвержденным случаем в истории наблюдений, когда тигрица в дикой природе присматривала за тигрятами другой матери.

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Уникальные кадры были получены в Непале во время работы над документальным сериалом BBC «Остров тигров». Проект рассказывает о работе операторов дикой природы и специалистов по крупным кошкам, изучающих жизнь тигров в удаленном районе западного Непала. В центре внимания сериала — небольшой остров площадью около четырех квадратных километров в речной системе, где обитает одна из самых высоких в мире концентраций тигров.