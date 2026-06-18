Найден новый вид землетрясений, которые никто не чувствует, но они меняют все

Ранним утром 24 февраля 1979 года сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 3,8 в районе города Рэндольф, штат Юта. Вот только никто из местных жителей ничего не почувствовал. Причина долго оставалась загадкой: эпицентр находился на глубине около 90 километров — намного ниже границы Мохоровичича, которая разделяет твердую земную кору и более пластичную мантию.

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Согласно классическим представлениям, на такой глубине породы слишком мягкие, чтобы накапливать напряжение, необходимое для тектонического удара. Вместо резкого сейсмического толчка они должны медленно деформироваться, «стекая» под давлением.

Разгадка начала вырисовываться 10 сентября 2025 года, когда в бассейне Уинта в Юте произошло еще одно «невидимое» землетрясение магнитудой 4,1. Изучив данные, исследователи из Университета Юты установили, что его очаг находился на глубине 68 километров — снова значительно ниже границы Мохо. Оба события, а также группа аналогичных толчков под северной Ютой и юго-западным Вайомингом, объединяла одна аномалия: они происходили там, где их по всем законам геофизики быть не должно.

В новом исследовании, опубликованном в журнале The Seismic Record, группа ученых утверждает, что столкнулась с относительно недавно открытым классом явлений — землетрясениями в континентальной мантии. За последние годы геологи задокументировали более 450 подобных событий по всему миру. Их существование долгое время вызывало скепсис в научном сообществе, однако теперь накоплено достаточно данных, чтобы говорить о реальности этого феномена.

«Большая глубина объясняет, почему люди на поверхности не почувствовали землетрясение», — поясняет Джордж Зандт, геофизик из Университета Аризоны, который проанализировал данные 1979 года.

Остается вопрос: почему именно этот регион США стал «горячей точкой» для мантийных толчков? Ответ исследователи связывают с Вайомингским кратоном — древнейшей плитой континентальной коры, которая оставалась практически нетронутой на протяжении миллиардов лет. Этот гигантский «каменный айсберг» расположен на границе между геологически неспокойным западом и стабильным центром Североамериканской плиты. Миллионы лет он истончался и смещался на запад, создавая зону напряжения на своей границе с мантией.

Ведущий автор исследования Кит Копер из Университета Юты объясняет: мантийные потоки огибают твердый кратонный корень, что приводит к росту деформаций и напряжений. Именно это взаимодействие, по его словам, и порождает загадочные глубокие землетрясения. По мере накопления данных подобные события могут стать для геологов ценным инструментом изучения процессов, скрытых в недрах планеты.

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