Российские ученые выяснили, как микропластик переносит токсины в воде

В Минобрнауки РФ сообщили, что ученые Новгородского государственного университета изучили свойства состарившихся частиц полистирола и выяснили, что такой микропластик способен поглощать органические загрязнители из воды.

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Специалисты Центра исследования проблем микропластика вуза сравнили обычные частицы с модельными образцами, имитирующими пластик, разрушенный под воздействием окружающей среды. Эксперименты показали, что частицы с измененной поверхностью, включая образцы с сульфогруппами, удерживают загрязняющие вещества значительно лучше. Для проверки использовали катионный краситель, который применяется в текстильной промышленности и может попадать в сточные воды

При этом сами частицы не оказали сильного воздействия на клетки, но после насыщения токсичными соединениями их жизнеспособность заметно снижалась. Ученые считают, что результаты помогут при создании фильтров для очистки воды и изучении применения пластиковых частиц в медицине.