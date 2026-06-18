Honor готов ОС в стиле «жидкого стекла»

Honor выпустит скоро обновлённую MagicOS 11. Самое заметное, чем она будет отличаться — дизайн, вдохновлённый эффектом «жидкого стекла».

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Согласно СМИ, новый дизайн будет сочетать три ключевых элемента одновременно: динамические обои, эффект стекла и улучшенную цветопередачу с HDR-эффектами. Иконки, виджеты и фоновые изображения станут полупрозрачными, анимации более плавными.

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Разработчики выделяют две основные новинки: «Стеклянный слой», что добавляет эффект стеклянной поверхности прямо на экране блокировки и рабочем столе и «Поток света», отвечающий за новые эффекты освещения и переходов между экранами.

Кроме того, улучшены динамические обои, теперь они не будут подвисать при использовании. Также доработаны мультимедийные виджеты, интерфейс вызовов и др.