Ученые с точностью в 95 процентов рассчитали дату конца света

Итальянские математики и исследователи из Миланского университета опубликовали модель, которая с точностью около 95 процентов рассчитала будущее человечества. Она предполагает, что из-за возможного разрушения экологии Земля сможет прокормить только два миллиарда человек и к 2339 году человечество почти исчезнет. Об этом сообщила британская газета Daily Mail.

© Вечерняя Москва

Позднее научное сообщество раскритиковало исследование, поскольку его авторы проигнорировали способность человечества к адаптации к различным условиям выживания, передает газета.

Парапсихолог и ясновидящий Павсекакий Богданов в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, что за последние 30 лет человечество «пережило» не один обещанный апокалипсис и еще не один переживет в будущем. Он отметил, что известные человеку предсказания указывают на то, что люди смогут пережить 2040 год и в ближайшие 60 лет Армагеддон не наступит.

В 2025 году человечество избежало нескольких громко предсказанных концов света, ни один из которых не сбылся. Самым обсуждаемым стало предсказание южноафриканского проповедника Джошуа Мхлакеле, который заявил, что апокалипсис состоится 23–24 сентября.