Ранние люди в Африке начали использовать огонь более миллиона лет назад

Новое исследование показало, что древние представители человеческого рода начали активно использовать огонь значительно раньше, чем считалось до сих пор. В южноафриканской пещере Вондерверк археологи обнаружили следы контролируемого горения, датируемые периодом от 1,07 до 1,79 миллиона лет назад. Об этой находке написало онлайн-издание The Brighter Side of News.

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Это открытие существенно углубляет хронологию освоения огня и укрепляет предположение, что гоминины не просто сталкивались с природными пожарами на ландшафте, а сознательно приносили огонь в пещеру и поддерживали его там.

Пещера Вондерверк в пустыне Калахари уже давно занимает центральное место в спорах об использовании огня древними людьми. Ранее здесь были найдены убедительные свидетельства горения около миллиона лет назад. Новое исследование, опубликованное в журнале PLOS One, расширяет эту хронологию, фиксируя признаки повторяющегося использования огня в более древних отложениях.

В центре внимания - метод, позволяющий выявлять следы сильного нагрева на ископаемых костях с помощью света. Ученые проанализировали сотни крошечных косточек мелких млекопитающих, оставленных совами, которые когда-то гнездились в пещере. Эти косточки накапливались естественным образом на полу пещеры и не были связаны с деятельностью человека как пищевые отходы. Таким образом, они стали независимым свидетелем событий внутри пещеры.

Когда определенные кости, подвергшиеся сильному нагреву, освещают светом конкретной длины волны, они начинают светиться особым образом. Этот неразрушающий оптический тест исследователи сочетали с методом Фурье-преобразовательной инфракрасной спектроскопии (FTIR), который уже давно применяется для выявления термических изменений в костях.

"Доказательства использования огня на таких древних стоянках часто бывают едва уловимыми и трудными для обнаружения, - отметила доктор Льора Колска Хорвиц. - Наше исследование предлагает новые инструменты для выявления следов древнего горения и показывает, что огонь неоднократно присутствовал в глубине пещеры Вондерверк". Метод портативен, не повреждает образцы и позволяет быстро анализировать большие коллекции костей.

Ученые нашли обожженные остатки как в слое 10, где огонь уже был зафиксирован ранее, так и в более древнем слое 11, датируемом периодом от 1,79 до 1,07 миллиона лет назад. Особенно важно, что обожженный материал находился примерно в 30 метрах от входа в пещеру. На такой глубине природный пожар просто не мог проникнуть и оставить следы. Также в слое отсутствуют признаки того, что обгоревшие кости были принесены водой или перемещены позже. Это говорит о том, что ранние гоминины, вероятно Homo erectus, приносили огонь извне и поддерживали его внутри пещеры.

Исследователи не утверждают, что эти древние люди умели добывать огонь самостоятельно. Скорее, речь идет об использовании последствий природных пожаров, вызванных молниями или степными возгораниями.