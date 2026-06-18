Windows 11 научилась быстрее обновляться и стала удобнее для пользователей

Microsoft представила новую тестовую сборку Windows 11 под номером 26300.8687, в которой оптимизировала процесс обновления системы и улучшила встроенные мультимедийные инструменты. Об этом сообщает TechSpot.

© Microsoft

Ключевым изменением стал новый механизм установки обновлений. Компания начала тестировать подход, при котором все доступные компоненты обновления, включая исправления безопасности, драйверы, обновления .NET и другие системные пакеты, объединяются в единый процесс установки.

Благодаря этому пользователям потребуется лишь одна перезагрузка для применения всех загруженных обновлений. В текущих версиях Windows отдельные компоненты могут устанавливаться независимо друг от друга, что в некоторых случаях приводит к необходимости нескольких последовательных перезагрузок и увеличивает общее время обновления системы.

Помимо изменений в «Центре обновлений» Microsoft внесла ряд улучшений в фирменный «Медиаплеер». Настройки субтитров теперь теснее интегрированы с системными параметрами специальных возможностей, а переход к соответствующим разделам настроек стал доступен напрямую из интерфейса приложения.

Также в проигрывателе появился новый индикатор, отображающий ход индексации медиатеки. По замыслу разработчиков, это позволит пользователям лучше понимать процесс обработки локального контента и быстрее выявлять возможные задержки.

Вместе с тем Microsoft улучшила механизм распознавания мультимедийных файлов. Компания заявляет, что новая версия плеера реже ошибается при определении форматов, что должно снизить количество случаев, когда воспроизведение невозможно из-за некорректной идентификации файла.

Отдельные улучшения коснулись встроенного поиска Windows. В новой сборке была повышена точность обработки пользовательских запросов с опечатками, что должно положительно сказаться на скорости поиска нужных файлов, приложений и системных функций.

Пока обновление доступно только участникам программы предварительного тестирования, сроки их внедрения в общедоступную версию Windows 11 не раскрываются.

Ранее Microsoft подтвердила очередной сбой в Windows из-за обновления.