Доля ChatGPT на рынке ИИ-помощников впервые упала ниже 50%

Впервые с момента своего появления ChatGPT потерял статус «безоговорочного лидера», заметили СМИ. Согласно отчёту аналитиков Sensor Tower, если в начале 2026 года у OpenAI было более половины всех пользователей, то к началу июня эта цифра снизилась до 46,4%.

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На втором месте расположился Google Gemini с 27,7% рынка. Третью строчку занимает Anthropic с её Claude — у него 10,3%. Все остальные сервисы, включая Grok, Perplexity и DeepSeek, вместе контролируют лишь 5% рынка.

Падение популярности ChatGPT совпало с «непростыми событиями». Так, в марте OpenAI заключила соглашение с Пентагоном, что вызвало волну недовольства среди людей. Особенно на фоне позиции главного конкурента — Anthropic —, что публично выступил против «боевых роботов-убийц и тотальной слежки».

Кроме того, в этом году в ChatGPT появилась реклама, а компания резко сменила стратегию в корпоративных клиентов.