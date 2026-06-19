Первый в России радиолокационный наноспутник передал изображения Земли

Созданный в Самарском университете и петербургском СТЦ наноспутник «АИСТ-СТ» успешно прошёл лётные испытания и передал первые радиолокационные снимки Земли. Аппарат формата CubeSat (кубсат) способен получать данные независимо от погоды и времени суток. В ходе съёмки получены изображения Японии, Панамского и Суэцкого каналов, а также района Розамонд в США.

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«АИСТ-СТ» — самый маленький в мире радиолокационный спутник, его вес составляет около 30 кг. Он работает в Х-диапазоне (8–12 ГГц) и «видит» поверхность сквозь плотные облака с разрешением не хуже 5 метров на пиксель. В ближайшее время планируется съёмка в более детальном режиме.

Аппарат был запущен 28 декабря 2025 года с космодрома Восточный ракетой «Союз-2.1б». Проект реализован в рамках программ «Приоритет 2030» и «Передовые инженерные школы».