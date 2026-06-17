В России стартовали продажи смартфона IQOO Z11 5G

IQOO Z11 относится к среднему ценовому сегменту и получил аккумулятор емкостью 9020 мАч, дисплей AMOLED с частотой 144 Гц и процессор Snapdragon 7s Gen 4.

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Смартфон доступен в четырех конфигурациях памяти: 8/128 ГБ, 8/256 ГБ, 8/512 ГБ и 12/512 ГБ и выпускается в цветах "Голубой ледник" и "Глубокий черный".

Одной из особенностей модели стала батарея на 9020 мАч. По данным компании, это самый емкий аккумулятор среди устройств iQOO. Смартфон поддерживает быструю зарядку мощностью 90 Вт, функцию обходной зарядки для снижения нагрузки на аккумулятор во время игр и режим энергосбережения, позволяющий сохранять работоспособность устройства при низком уровне заряда. Компания также заявляет о пятилетней гарантии состояния батареи.

iQOO Z11 5G построен на мобильной платформе Snapdragon 7s Gen 4. Процессор обеспечивает прирост производительности центрального и графического блоков на 7% по сравнению с предыдущим поколением. Смартфон использует память LPDDR4X, накопитель UFS 3.1 и поддерживает расширение оперативной памяти до 12 ГБ за счет внутреннего хранилища. Для отвода тепла предусмотрена испарительная камера площадью 7000 кв. мм, общая площадь охлаждения заявлена на уровне 18 000 кв. мм.

Модель получила 6,83-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 2800 × 1260 пикселей, плотностью 449 PPI и частотой обновления 144 Гц. Пиковая яркость заявлена на уровне 5000 нит, яркость всего экрана - до 2000 нит. Дисплей сертифицирован по стандартам SGS Low Blue Light и SGS Low Flicker, что обещает меньшую усталость для глаз. Также предусмотрено ШИМ-регулирование с частотой 2160 Гц для снижения мерцания.

IQOO Z11 работает под управлением ОС OriginOS 6. Производитель обещает три поколения обновлений операционной системы и пять лет обновлений безопасности. Устройство также получило защиту от пыли и воды по стандартам IP68 и IP69. Единственная тыльная камера построена на 50-мегапиксельном сенсоре Sony IMX882 с оптической стабилизацией. Запись видео в 4K при 30 кадрах в секунду поддерживается как основной, так и фронтальной камерами.

Выход iQOO Z11 5G расширяет выбор смартфонов среднего сегмента на российском рынке, где производители делают ставку на емкие аккумуляторы, высокую частоту обновления экрана и длительную программную поддержку. Для пользователей модель может быть интересна сочетанием большой батареи, защиты корпуса и заявленного пятилетнего срока обновлений безопасности.

До конца июня на устройство действуют скидки: младшая версия стоит 32 999 руб., вариант 8/256 ГБ - 38 999 руб., версия 8/512 ГБ - 45 999 руб., модель 12/512 ГБ - 49 999 руб.