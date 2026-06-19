В России покажут самку бизона возрастом 130 тысяч лет

В российском Краеведческом музее покажут скелет самки бизона возрастом 130 тысяч лет. Материал публикует «Российская газета» со ссылкой на Министерство культуры Астраханской области.

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Посетители смогут наблюдать пролежавшие много веков в почве кости молодой самки животного. Известно, что экспонат четыре года назад нашли во время палеонтологической экспедиции на берегу реки у села Никольское Енотаевского района упомянутой области.

По данным издания, кости хорошо сохранились, на брюшной стороне скелета имелись остатки истлевшей шкуры. Частицы животного сохранились вследствие того, что место захоронения состояло из смеси песка, глины и торфа.

В результате находка была отреставрирована. Затем сотрудники музея создали опорную систему и подиум, чтобы представить скелет. Редкий экспонат находится в центральной части зала.

В мае скелет в уникальной позе нашли российские археологи. При раскопках кургана в Омской области обнаружили кости человека.