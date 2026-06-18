В Крыму нашли погребальный комплекс II века нашей эры

Уникальный погребальный комплекс II века нашей эры — экседру, обнаружили в Херсонесе Таврическом, что находится в юго-западной части Крымского полуострова, археологи. Комплекс уникален тем, что это редчайший, если не единственный случай для Херсонеса, когда урны с прахом найдены прямо вместе с надгробием, что позволяет с уверенностью сказать, что все найденные здесь останки древних жителей принадлежали когда-то членам одной большой и знатной семьи.

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Херсонес Таврический — это историко-археологический комплекс, включённый в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Он находится на территории Гагаринского района современного города Севастополь. Городская жизнь в древнем Херсонесе непрерывно поддерживалась с V века до нашей эры до конца XIV века. На протяжении двух тысяч лет он являлся крупным политическим, экономическим и культурным центром Северного Причерноморья.

Археологи Института истории материальной культуры (ИИМК РАН) впервые нашли на территории этого древнего полиса надгробие и урны с прахом целой семьи, проживавшей в Херсонесе. Ранее подобные урны находили отдельно от надгробий.

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На территории южного пригорода Херсонеса Таврического, ученые обнаружили четыре погребальные свинцовые урны с нанесенными на них надписями-граффити. Эта находка датируется концом I – серединой II века нашей эры. По словам ученых, она представляет собой исключительную редкость для всего Северного Причерноморья.

Справка «МК». Граффити — это термин, который происходит от итальянского graffiti, образованного от graffiare («царапать») и восходящего к греческому grapho («пишу, черчу»). Он обозначает процарапанные, гравированные изображения, надписи или знаки на стенах зданий, поверхностях и других вертикальных объектах.

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Сами по себе свинцовые погребальные сосуды с граффити уже считаются большой редкостью, отмечают в ИИМК РАН, – ранее, за почти 200 лет раскопок в этой местности учеными было найдено множество надписей на каменных плитах, на керамике. Свинцовых урн с граффити было найдено за все это время всего лишь шесть штук, и все они были разрозненными. В данном случае все четыре урны были найдены в одном погребении экседры. Эта монументальная конструкция полукруглой формы, высотой около 2 метров и размерами 6 × 4 метра, примыкала к дороге, ведущей к городским воротам. Она имела фасад из четырех ступеней и площадку из плит, на которой располагались каменные скамьи с ножками в виде львиных лап. На сиденьях скамей ученые рассмотрели характерные потертости, свидетельствующие о том, что ими часто пользовались в свое время древние жители Херсонеса, по всей видимости, устраивая в экседрах поминальные церемонии и ритуальные трапезы. Вообще подобные экседры, как тип ритуальной беседки, были хорошо известны в Греции и Малой Азии. Только в основном они устраивались без погребального комплекса в основании. Экседра с погребальным комплексом, которая оказалась характерна именно для Херсонеса Таврического, встретилась археологами ИИМК впервые. Внутри они нашли два плитовых захоронения (погребальные сооружения, выполненные из вертикально установленных каменных плит) и два каменных саркофага.

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«Археологи находят надгробные стелы как правило не в тех местах, где они были первоначально установлены, так что мы не можем сопоставить погребение и конкретный надгробный памятник. Подавляющее большинство античных захоронений остаются поэтому безымянными, — поясняет старший научный сотрудник Отдела истории античной культуры ИИМК РАН Наталья Павличенко. – Свинцовые погребальные урны из херсонесской экседры — редчайшее исключение: мы не только знаем имя умершего, но и располагаем урной с его прахом».

Московский Комсомолец

В одном из саркофагов находилось восемь свинцовых и четыре керамических урны. В свинцовых покоились кремированные останки членов одной большой семьи, причем четыре из них были с граффити, которые находились на плечиках сосудов. Это имена усопших в родительном падеже. Ученые установили, что прах, находящийся в них, принадлежал жителям Херсонеса, носивших имена Диоскурид, Антисфен, Нанон, сын Антисфена, и еще одного херсонесита, чье имя начиналось с букв «Ник..». Здесь не было развернутых эпитафий, – только лаконичные надписи, которые, по всей видимости, наносились для маркировки захоронений внутри коллективных усыпальниц.

По словам Натальи Павличенко, в отличие от известных для Херсонеса первой половине II века имен Нанона и Диоскурида (их носители принадлежали к узкому кругу высокопоставленных херсонесских семейств) имя Антисфен встретилось археологам впервые.