Храм Посейдона: что всплыло спустя сто лет поисков

Более века ученые пытались найти место, о котором рассказывали еще древние авторы. Речь идет о святилище Посейдона. Однако за последние несколько лет ученые сильно продвинулись вперед. Подробнее — в материале «‎Рамблера».

© Dr. Birgitta Eder / Athens Branch of the Austrian Archaeological Institute

Долгие поиски храма

Храм Посейдона в Самиконе — древний религиозный центр на западе Пелопоннеса. О святилище еще более двух тысяч лет назад писал древнегреческий географ Страбон в своей знаменитой «Географии».

По его описанию, храм находился недалеко от моря и служил священным местом для нескольких городов региона. Кроме того, святилище играло важную роль в политической и общественной жизни древней Греции. Здесь не только проводили религиозные обряды, но и обсуждали вопросы, касавшиеся всего союза городов.

На протяжении веков побережье западного Пелопоннеса менялось. Реки приносили новые отложения, лагуны постепенно заиливались, а заболоченные территории расширялись. В результате храм оказался погребен под слоями грунта и фактически исчез из поля зрения.

Археологи пытались найти его более ста лет. Спустя множество безуспешных попыток в начале XX века немецкий археолог Вильгельм Дерпфельд обнаружил в районе Самикона остатки массивных древних стен. Однако полностью исследовать территорию тогда не удалось из-за болотистой местности и сложного рельефа.

Почему храм связывают именно с Посейдоном?

Посейдон известен прежде всего как бог моря. Однако для древних греков он считался покровителем не только морей, но также рек, источников, болот, озер и даже землетрясений. Поэтому многие посвященные ему святилища строились рядом с водой. Самикон соответствует этому описанию. В древности море находилось значительно ближе к храму, чем сейчас, а вокруг располагались лагуны и заболоченные участки. Для культа Посейдона такое расположение было бы идеальным.

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На протяжении веков побережье западного Пелопоннеса менялось. Реки приносили новые отложения, лагуны постепенно заиливались, а заболоченные территории расширялись. В результате храм оказался погребен под слоями грунта и фактически исчез из поля зрения.

Открытие последних лет

Настоящий прорыв произошел уже в XXI веке. Современные геофизические исследования позволили обнаружить под землей контуры крупного сооружения. Последующие раскопки подтвердили, что речь идет о монументальном храмовом комплексе.

Ученые раскрыли фундамент здания длиной около 28 метров и шириной более 9 метров. По меркам VII–VI веков до нашей эры, когда был предположительно построен храм, это было весьма внушительное сооружение.Толщина некоторых стен превышала 60 сантиметров.

Особый интерес вызвала планировка. В отличие от большинства греческих храмов, внутри находились два основных помещения, расположенных рядом друг с другом. Такая двухчастная планировка практически не имеет прямых аналогов среди известных греческих святилищ. Исследователи предполагают, что одно помещение могло использоваться для культа Посейдона, а второе — для поклонения другому божеству или проведения собраний представителей соседних городов.

Кроме того, раскопки показали, что здание использовалось долгое время и неоднократно ремонтировалось. Особенно масштабная реконструкция произошла между IV и III веками до нашей эры. Во время работ строители заменили часть кровли, а старую черепицу использовали для укрепления пола. Такое решение могло быть принято для защиты внутренних помещений от грунтовых вод, которые постоянно создавали проблемы в заболоченной местности.

Что было найдено внутри?

Среди находок оказался мраморный ритуальный сосуд для омовений — перирантерий. Такие чаши использовались во время религиозных церемоний для очищения перед обрядами.

Также археологи нашли фрагменты канфара — глубокого сосуда с двумя ручками. Подобные кубки часто применялись в религиозных церемониях и праздничных обрядах.

Еще одной важной находкой стала бронзовая табличка с надписью. Текст пока не удалось полностью прочитать, однако специалисты надеются, что после реставрации он поможет лучше понять историю святилища и людей, которые его посещали.

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