История рыцарских турниров: от простой конницы до придворной элиты

Рыцарские турниры — пожалуй, самая известная традиция средневековой Европы. Состязания всадников привлекали множество зрителей, пока отважные кавалеристы соревновались за славу, честь и призы. Портал medievalists.net рассказал о том, как появились турниры, какие изменения они претерпели с годами и как они стали печальным пережитком прошлого.

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У воинов в 1000 году не было какого-то наследного статуса, но они постепенно приобретали важность благодаря новой роли — кавалерийской. От простолюдинов этих воинов отличало владение хорошими лошадьми и навыки верховой езды. Благодаря им в течение двух веков обычные конные солдаты превратились в элитных воинов, и уже в 1200-м они перестали быть простыми военнослужащими. Многие всадники считались дворянами, или как минимум равными им. Они часто были сыновьями военными или меньшими кастелянами. Даже лорды не считали оскорбительным называть себя рыцарями.

Но почему люди вообще шли в рыцари? Потому что верховая езда оставалась ключевым военным навыком, а рыцари считались ценными солдатами. Любой, кто мог продемонстрировать свое рыцарство, был потенциальным военным кадром. Короли и принцы XII века заслужили немало престижа, позволив посвятить себя в рыцари; английский король Генри II в 18-летнем возрасте хотел показать, что он достоин короны, и потому король шотландцев посвятил его в рыцари. После этого Генри II отдал собственного сына на воспитание самому умелому всаднику своего времени — Уильяму Маршалу.

А к середине XII века рыцари могли похвастать своими навыками не только на войне, но и на крупных, драматичных соревнованиях — турнирах, которые де факто считались постановочными битвами. Два или более отряда кавалерии собирались в предопределенной локации, где, облачившись в привычное снаряжение, они сталкивались в бою.

Трудно сказать, чем были ранние средневековые турниры — битвами или все-таки играми. Тактики и там, и там схожие, да и цель участия одна и та же — слава и прибыль. Рыцари особенно старались взять соперников в плен живыми, попутно захватив их коней и броню, чтобы потребовать за них выкуп. По сравнению с серьезной битвой насмерть это милосердная участь, но стоит помнить, что войны между соседями одной религии в те времена регулировались по похожим правилам. Не всегда, но достаточно часто.

Позже в том же столетии появилась новая форма турнира, которая впоследствии стала выражением идентичности дворян и придворной культуры. Рыцарство перестало быть образом жизни умелых всадников и превратилось в благородную профессию. Если раньше рыцарей ценили только за их боевые навыки, то теперь они внезапно стали неотъемлемым элементов при дворах богатых лордов и леди. Помимо этого, придворные романы и любовь тоже стали элементами рыцарства, вокруг которых зародился целый литературный жанр.

Но придворные рыцари и леди приветствовали дружеские состязания. Турниры продолжили быть популярными и распространились из Франции по территории Европы. По факту, зародился целый новый тип турниров, созданный специально для амбициозных рыцарей. Если на заре рыцарства турниры подразумевали командные состязания, то теперь акцент сместился с совместной работы на индивидуальные таланты каждого рыцаря.

Правила были довольно простыми. Молодые или малоизвестные рыцари, желавшие обратить на себя внимание публики, выезжали биться один на один. Щит для защиты, копье для атаки; цель — выбить соперника из седла. Если не считать этих моментов, организация была минимальной. Часто рыцари договаривались, сколько раундов-заездов друг против друга они сделают, после чего закончат поединок. В отличие от современного спорта, на этих турнирах не было четко регламентированных условий победы или поражения. Правило одно: если один участник выбивал другого из седла, то он побеждал и забирал себе лошадь проигравшего, которая нередко была самым дорогим имуществом рыцаря.

Чаще всего, никто не добавился какой-то четкой победы, и поединок заканчивался лишь тем, что поучаствовавшие рыцари получали желанное внимание зрителей и славу. Не трудно представить, как столь неформальное состязание постепенно заменило собой оригинальные рыцарские турниры. Их было не трудно организовать, они были очень зрелищными, для наблюдения за поединком не требовались какие-то специфические знания.

Рыцарские турниры выполняли ряд полезных функций. Они были возможностью попрактиковаться в рыцарских навыках и привлечь внимание состоятельных покровителей, а знать воспринимала их как своеобразную биржу труда, где можно было нанимать новые таланты. В состязаниях не мог участвовать каждый зевака, поэтому допуск к турниру сам по себе был демонстрацией принадлежности к привилегированному сообществу. Нужно помнить, что турниры также совмещали пиры и другие формы развлечений; они создавали чувство общности.

Но в XIV веке традиции поменялись. Из-за обострения Столетней войны по Европе начали скитаться наемные рыцари, которым платили правители, преследовавшие собственные политические цели. Появилось целое поколение воинов, которые не знали ничего, кроме войны — они охотились не столько за престижем, сколько за деньгами. Хотя авторитет и влиятельность тоже были ценной добычей, которую добывали в более формальных военных состязаниях. Причем чаще в роли пехоты, чем наездников, хоть и всадники не потеряли своего особого статуса.

Наконец, в XV веке привычные турниры практически исчезли. Их место заняли сложные, театрализованные постановочные бои; участники сражений по вымышленным сценариям защищали или атаковали позиции в ролях как реальных, так и мифических или аллегорических фигур. Пропасть между военной практикой и социальным, спортивным состязанием расширилась. К примеру, нормой стали специализированные оружие и броня, созданные для соревнований. Их использование было обязательным, но далеко не у каждого желающего были деньги, чтобы приобрести экипировку; рыцарские турниры стали мероприятиями исключительно для богатых воинов и их покровителей.

Но, пожалуй, самый печальный инцидент, омрачивший историю турниров, произошел в Париже в 1550 году. Король Франции Генри II участвовал в турнире в рамках свадебных торжеств, и щепа от копья оппонента пронзила визор его шлема. Монарх умер от полученного ранения. Нельзя сказать, поставило ли это крест на традициях турнира, но смерть Генри однозначно дестабилизировала и без того неспокойную Европу, которую раздирала вражда между протестантами и католиками. Может, она также повлияла на падение интереса к турнирам.

А в XVI-XVII веках пороховое оружие эволюционировало, став стандартом орудий войны. Кавалерийский разгон с копьем не канул в лету, но потерял практическое и символическое значение, которое принадлежало всадникам на протяжении веков.