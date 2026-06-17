Почему очистка памяти смартфона не гарантирует защиту данных

Руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов предупредил о серьезных рисках, связанных с хранением цифровых копий документов на смартфонах. По словам эксперта, стандартные методы очистки памяти не гарантируют полного удаления конфиденциальной информации, что делает пользователей уязвимыми перед мошенниками.

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Основная угроза заключается в возможности удаленного взлома или физической кражи устройства. Попав в руки злоумышленников, смартфон становится источником данных для реализации мошеннических схем. Кроме того, загрузка вредоносных файлов может служить инструментом для слежки за пользователем.

«Хранить фотографию паспорта в галерее телефона опасно... После отправки такие файлы необходимо удалять не только из галереи, но и из облачных копий, мессенджеров, папок загрузок и корзины», — подчеркнул Ульянов в интервью Pravda.Ru.

Проблема усугубляется тем, что современные операционные системы не удаляют файлы физически сразу после команды пользователя. Данные лишь помечаются как удаленные и могут оставаться доступными для восстановления в скрытых папках или облачных хранилищах. Технически подкованный злоумышленник может восстановить эти «недоудаленные» данные даже спустя некоторое время.

Эксперт также отметил, что при пересылке копии документа пользователь теряет контроль над его дальнейшей судьбой. Копия может быть сохранена принимающей стороной без должного уровня защиты. Хотя существуют оправданные случаи хранения фото документов (например, во время путешествий), в целом это создает значительные риски. Преступники активно используют социальную инженерию, создавая поддельные страницы ведомств, чтобы заставить граждан самостоятельно загружать свои личные данные.

Для минимизации угроз рекомендуется использовать средства кибербезопасности и избегать длительного хранения чувствительной информации в памяти мобильного устройства.

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