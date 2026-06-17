Ученые обнаружили акулу с «ногами»

У берегов Новой Гвинеи ученые обнаружили ранее неизвестный вид акулы.

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Ученые нашли акулу, которая способна передвигаться по морскому дну с помощью плавников, используя их как "конечности". Исследование опубликовали в журнале Journal of the Ocean Science Foundation, пишет progorodsamara.ru.

Новый вид получил название Hemiscyllium dugeonae в честь морского биолога Кристин Даджен.

Главная особенность животного – необычный способ передвижения. Акула опирается на плавники и может "шагать" по морскому дну, перемещаясь в мелководных районах на глубинах до 10 метров.

По данным исследователей, взрослая особь достигает около 80 сантиметров в длину. Окраска включает коричневые пятна и светлые отметины, а на голове заметен рисунок, напоминающий глаз. Вероятно, он служит элементом защиты от хищников.

Генетический анализ показал, что новый вид относится к рифовым "ходячим" акулам, распространенным в регионе Тихого океана.

Ученые отмечают, что ограниченный ареал обитания может делать вид уязвимым к изменениям окружающей среды. В дальнейшем акулу могут включить в международные списки охраняемых видов после дополнительных исследований, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".