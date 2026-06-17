Камень возрастом 2700 лет подтвердил библейские события

Один из самых обсуждаемых вопросов библейской археологии — реальность религиозных реформ царя Езекии (конец VIII века до н. э.) — получил новое весомое подкрепление. Профессор Авраам Фауст из Иерусалимского университета Бар-Илан опубликовал в Jerusalem Journal of Archaeology результаты исследования, которые переводят дискуссию в плоскость повседневной жизни древних иудеев.

© Телеканал «Наука»

Реформа, скрытая в фундаменте

Царь Езекия — 13-й правитель Иудейского царства из династии Давида, правивший приблизительно в 715–687 гг. до н. э. В Библии он описывается как один из самых благочестивых и праведных иудейских царей. Он уничтожил языческих идолов, в тои числе знаменитого медного змея.

Главным объектом исследования стал необычный артефакт, обнаруженный при раскопках древнего поселения Тель-Этон на Иудейской низменности. Археологи нашли огромный культовый каменный столб — мацеву — высотой 1,4 метра и весом около 750 килограммов.

Изначально этот монумент занимал центральное место в так называемом «Здании 101» — крупной укрепленной резиденции, которую ученые считают домом местного «губернатора». Стела стояла в самом просторном помещении прямо напротив входа, будучи доминантой интерьера. Поскольку камень не нес никакой архитектурной или практической нагрузки, ученые однозначно трактуют его как культовый объект.

Мацева — это священный вертикальный столб или стела, которая устанавливалась древними семитскими народами (ханаанеями, филистимлянами, а также ранними израильтянами). Она служила видимым воплощением присутствия божества, памятником в честь важного договора или сакральным объектом, возле которого совершались жертвоприношения, возлияния масла и обряды поклонения.

Однако на более позднем этапе существования здания статус стелы радикально изменился. Жители дома аккуратно уложили массивный камень на бок и запечатали его внутри специально сооруженной каменной платформы.

Отказ от культа с уважением к святыне

Профессор Фауст обращает внимание на ключевую деталь: на мацеве нет следов умышленного повреждения, осквернения или раскалывания. Ее не уничтожили, а бережно вывели из эксплуатации.

«Те, кто инициировал религиозные изменения сверху, возможно, требовали тотального уничтожения старых святынь. Однако люди на местах, судя по всему, отнеслись к объекту своего многолетнего поклонения с глубоким уважением, — объясняет Авраам Фауст. — Они нейтрализовали его сакральную функцию, замуровав в пол, но сохранили сам артефакт в целости».

Ученым удалось точно датировать возведение платформы, скрывшей стелу: это произошло незадолго до разрушения Тель-Этона войсками Ассирийской империи в самом конце VIII века до н. э. Данный хронологический отрезок в точности совпадает с периодом правления библейского царя Езекии. Согласно текстам Ветхого Завета, этот правитель провел жесткую централизацию культа, приказав уничтожить провинциальные святилища, чтобы сосредоточить все религиозные обряды исключительно в Иерусалимском храме.

Взгляд изнутри дома

До сих пор археологи искали следы реформ Езекии исключительно в крупных общественных центрах — например, анализируя разрушенный жертвенник в Беэр-Шеве или упраздненный храм в пограничной крепости Арад. Новое исследование впервые показало, как религиозный переворот затронул частную, домашнюю жизнь иудейской элиты.

Обнаружение замурованной мацевы в Тель-Этоне доказывает, что централизация культа не была исключительно столичной декларацией. Она стала реальностью, изменившей быт и религиозные практики даже в отдаленных провинциальных домах Иудейского царства.