Найден крупнейший комплекс римских бань

В голландском городе Неймеген археологи обнаружили остатки термального комплекса римской эпохи — крупнейшего из тех, что когда либо находили на территории Нидерландов. Раскопки стартовали в сентябре прошлого года и продлятся до июля следующего Прежде эта территория была занята промышленными объектами.

© Нейросеть

Выявленный комплекс, входивший в состав римского города Ульпия Новиомаг, раскинулся на площади не менее 4 900 кв. м. Это более чем вдвое превосходит размеры аналогичных сооружений в других римских поселениях региона — например, общественных бань Форума Адриани в современном Ворбурге (2 200 кв. м) и Кориовалума в Хеерлене (2 500 кв. м). Столь внушительные масштабы наглядно демонстрируют высокий статус и значимость древнего города, располагавшегося вдоль реки Ваал.

В ходе работ ученые не просто зафиксировали основные постройки термального комплекса, но и изучили прилегающую городскую планировку. Она включает жилые кварталы, мощеные улицы, роскошные дома и оборонительную (сторожевую) башню. Благодаря расположению этих элементов удалось достоверно реконструировать облик зажиточного квартала, который достиг расцвета во II III веках нашей эры — в период пика экономического и социального благополучия города.

Исследования подтвердили, что район оставался населенным и активно функционировал вплоть до III века н. э. Об этом говорит богатый нумизматический материал: в частности, множество монет эпохи императора Постума (правил в 260 269 гг.), а также денежных знаков его непосредственных предшественников и преемников.

За десять месяцев экспедиции археологи собрали десятки тысяч артефактов с высокой исторической и художественной ценностью. Среди самых ярких находок выделяется небольшая бронзовая голова Вакха — римского бога вина. Изначально она служила элементом кувшина или предмета мебели, а позднее была использована как противовес на весах.

Кроме того, ученые обнаружили фрагменты бронзовых статуй, перстни печатки, ожерелье с золотой застежкой и сотни костяных заколок для волос. Многие заколки украшены изображениями стоящих или сидящих кошачьих фигур и предназначались для фиксации сложных причесок римских матрон.

Отдельные элементы конструкции комплекса сохранились достаточно хорошо, несмотря на то, что в Средние века и позднее сооружение служило каменоломней. Из за этого его стены систематически разграблялись, однако некоторые детали все же дошли до наших дней в хорошем состоянии, сообщает NL Times.

Ранее стало известно, что императорскую виллу I века нашли при раскопках на окраине Рима. Находку сделали в деревне Кастель-ди-Гвидо. Две тысячи лет назад этот район был известен как Лориум.