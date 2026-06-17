Redmi представила Turbo 5 с большим аккумулятором и мощной зарядкой

Redmi Turbo 5 с рекордным для своего сегмента аккумулятором дебютировал за пределами Китая.

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Аккумулятор

Главным достоинством устройства стала батарея ёмкостью 7540 мА·ч. По заявлению производителя, такого запаса энергии хватит на несколько дней активного использования без необходимости искать розетку. При этом смартфон поддерживает быструю зарядку мощностью 100 Вт, а также способен заряжать другие устройства через обратную проводную зарядку мощностью 27 Вт.

Экран

Redmi Turbo 5 получил 6,59-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 1,5K и частотой обновления 120 Гц. Максимальная яркость панели достигает 3500 нит, что обеспечивает комфортное использование даже под ярким солнцем.

Аппаратная основа

За производительность отвечает чип MediaTek Dimensity 8500-Ultra. Для стабильной работы под нагрузкой инженеры оснастили смартфон крупной системой охлаждения 3D Ice Loop с испарительной камерой площадью 5300 мм². Такое решение особенно оценят любители мобильного гейминга и многозадачности.

Камеры

Фото- и видео-возможности устройства представлены двойной основной камерой:

50 Мп основной датчик Sony IMX882; 8 Мп сверхширокоугольный объектив.

Спереди установлена 20-мегапиксельная камера для селфи и видеосвязи.

Прочее

Redmi Turbo 5 также получил серьёзную защиту корпуса по стандартам IP66, IP68, IP69 и IP69K. Это означает устойчивость не только к пыли и воде, но и к воздействию горячих струй воды под высоким давлением.

Новинка работает на HyperOS 3, созданной на базе Android 16. Xiaomi обещает выпускать для модели обновления операционной системы в течение четырёх лет, а исправления безопасности – в течение шести лет.

Цена

Цена Redmi Turbo 5 на старте продаж составляет:

8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ ПЗУ – $380; 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ ПЗУ – $410.