Власти Индии назвали Telegram "новым даркнетом"

Правительство Индии обвинило мессенджер Telegram в превращении в "новый даркнет" для киберпреступников. Об этом говорится в направленном в высокий суд Дели комплекте документов в рамках начавшегося в индийской столице разбирательства по вопросу временной блокировки этой платформы в Индии.

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Как сообщает издание India Today, власти Индии в качестве ответчиков сегодня доказывали судьям, что детище Павла Дурова активно используется криминальными элементами, финансовыми мошенниками и экстремистскими группировками, скрывающимися от правоохранительных органов. При этом облачная и анонимная архитектура онлайн-платформы затрудняет спецслужбам поиск преступников, заявили ответчики.

Таким образом они оправдывали принятое ранее правительством страны решение временно заблокировать Telegram на территории южноазиатской республики с 17 по 22 июня - на период подготовки к проведению Национального квалификационного вступительного теста (NEET), который является основным испытанием для поступающих в местные медицинские ВУЗы абитуриентов.

Как сообщала "РГ", 17 июня адвокаты Telegram в Индии опротестовали в высоком суде Дели предпринятые властями Индии жесткие шаги по блокировке этой платформы мгновенного обмена сообщениями с примерно 150 миллионами индийских пользователей. В настоящее время "дело Telegram против властей Индии" находится на рассмотрении судьи Теджаса Карии.

Именно ему индийские правительственные юристы доказывают: мессенджер Дурова превратился в рассадник нелегальной деятельности, включая "сливы" фейковых экзаменационных ответов NEET, распространение детской порнографии, торговлю наркотиками, финансовые махинации и пропаганду терроризма.

В ответ на вчиненный адвокатами Telegram иск представители индийских властей разъяснили судье механизм работы ботов, стремительно и бесконтрольно распространяющих противоправный контент среди пользователей мессенджера.

Ведущие индийские СМИ в четверг вели репортажи из зала суда, где проходили слушания по резонансному и прецедентному для Индии делу. Сообщается, что высокий суд Дели заслушал аргументы обеих сторон, но пока не принял окончательное решение в рамках юридического спора.

Напомним, что помимо временной блокировки мессенджера на одну неделю власти Индии обязали Telegram отключить вплоть до 30 июня на территории страны функцию редактирования сообщений для ранее загруженного на платформу контента. В Нью-Дели пояснили, что рестрикции в отношении Telegram приняты "в интересах общественного порядка и в ответ на организованное использование платформы мошенническим путем в целях обмана" поступающих в вузы. Одновременно компетентные органы, в частности Индийский координационный центр по борьбе с киберпреступностью при МВД южноазиатской республики, проводят оперативно-розыскные мероприятия в отношении мошенников, создавших в Telegram каналы и группы для распространения фейковых экзаменационных билетов.