В странном металле впервые обнаружена высокая степень квантовой запутанности

Основная задача, которую ставили перед собой авторы, заключалась в изучении свойств странного металла, которые присущи и другим материалам, например высокотемпературным сверхпроводникам. В последние годы исследования в этой области активизировались и приносят все больше открытий.

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В 2025 году ученые обнаружили, что электрический ток в странных металлах течет на удивление «тихо», с крайне низким уровнем шумов. Открытие запутанности теперь дает новое возможное объяснение этому феномену: частицы не исчезают, а скоординированно подавляют флуктуации тока.

«То, что мы видим здесь, — это не частная деталь конкретного материала, а общий физический принцип. Сильная запутанность, по-видимому, напрямую связана с необычным поведением странных металлов», — подчеркивает профессор Факхер Ассаад из Вюрцбургского университета, ведущий теоретик работы.

Следующей своей целью физики поставили найти странным металлам применение в квантовых технологиях — например, в сверхточных измерениях для квантовой метрологии.